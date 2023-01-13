فيديو يظهر سيارة رياضية تقتحم بهو فندق فخم في شنغهاي.. شاهد السبب

2023/01/13 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد قد لا يرى كل يوم، أظهر مقطع فيديو اقتحام سيارة رياضية بهو فندق فخم في شنغهاي وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع بعد خلاف بين أحد الضيوف وإدارة فندق جينلينغ بيربل ماونتن بعد أن كان منزعجا من فقدانه لجهاز الكومبيوتر الشخصي.وتم القبض على الرجل الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.في حين لم يصب أحد بأذى.

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