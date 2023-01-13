2023/01/13 | 11:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يسود امتعاض واسع بين النخب السياسية والاعلامية والسياسية، من الانباء حول...

ظهرت المقالة التسوية السوداء … أخطر من سرقة القرن: “ادفع واطلع” أولاً على المسلة.

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