2023/01/13 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، تحرير فتاة محتجزة من قبل امرأتين ورجل في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فتاة محتجزة من قبل امرأتين ورجل وسط بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير فتاة محتجزة من قبل امرأتين ورجل وسط بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).