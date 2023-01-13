السوادني والرئيس الالماني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل توطيدها

2023/01/13 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير لبحث لعلاقات الثنائية وسبل توطيدها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا التي وصلها أمس الخميس"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدا أن "اللقاء شهد البحث في آليات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتوسعته في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة، بما يسهم في تعزيز مصالح البلدين وازدهار شعبيهما".

تحرير: ر.



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