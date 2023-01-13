2023/01/13 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن الطريقة التي سيتم من خلالها اختيار المحافظين بعد إقالة الحاليين من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت النائب عن الإطار زهرة البجاري لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادٌ بقضية تقييم كافة المحافظين من أجل الإرتقاء بمستوى الأداء بعمل الحكومات المحلية خصوصًا بالجانب الخدمي".

وأضافت أن السوداني "يعمل على تقييم عمل كل المحافظين وبعد هذا التقييم سيعمل على ابقاء بعضهم وإقالة من يثبت عليه التقصير أو الشبهات".

وأوضحت البجاري، أن "اختيار المحافظين الجدد سيكون من خلال التنسيق والتشاور ما بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والنواب في كل محافظة يجري تغيير محافظها".

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.

وتضمن البرنامج الحكومي، نقاطا كثيرة، ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، ومحاربة الفساد وإنهائه خلال 90 يوما، وإنهاء السلاح المنفلت، والعمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وغير ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يكشف آلية اختيار المحافظين الجدد بعد إقالة الحاليين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يكشف آلية اختيار المحافظين الجدد بعد إقالة الحاليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).