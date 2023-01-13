الكشف عن طبيعة انفجار حقل غازي في السلیمانیة - عاجل

2023/01/13 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتفاصيل جديدة عن انفجار حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السلیمانیة.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجاراً حصل بالقرب من خطوط LPG داخل حقل كورمور في الساعة 9:30 من صباح هذا اليوم"، مبيناً أنه "كان حادثا عرضيا ولم يكن ناجما عن اعتداء أو قصف جوي".

واضاف، أن "الانفجار اسفر عن اضرار مادیة فقط".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مراسل (بغداد اليوم)، بقصف صاروخي طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقال المراسل، إن قصفا صاروخيا استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بالسليمانية دون اضرار مادية او بشرية كون الصواريخ سقطت بمحيط الحقل.

وفي تشرين الاول من العام الماضي 2022، استهدفت ثمانية صواريخ حقل كورمور للغاز، لكن عمليات الإنتاج لم تتأثر بالقصف .

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي تعرض لها حقل "كورمور" لاستخراج وإنتاج الغاز.

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة، كما تعمل في الحقل شركتي "دانة غاز" و"الهلال" الاماراتيتين.

تحرير: أ.ف

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