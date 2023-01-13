2023/01/13 | 12:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: السفير العُماني في العراق يتابع حالة مواطني بلاده المصابين في مستشفى الناصرية التعليمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/13 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: السفير العُماني في العراق يتابع حالة مواطني بلاده المصابين في مستشفى الناصرية التعليمي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: السفير العُماني في العراق يتابع حالة مواطني بلاده المصابين في مستشفى الناصرية التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).