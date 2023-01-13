2023/01/13 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكابتن ليث حسين يعلق على مصطلح الخليج العربي: “الوقائع والتأريخ لايمكن أن يتغير” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكابتن ليث حسين يعلق على مصطلح الخليج العربي: “الوقائع والتأريخ لايمكن أن يتغير”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكابتن ليث حسين يعلق على مصطلح الخليج العربي: “الوقائع والتأريخ لايمكن أن يتغير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).