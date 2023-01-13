بغداد تبيع نفطًا ابيض إلى مواطني الاقليم بـ25 مليار دينار.. اغلى من المحافظات الاخرى بـ230%

2023/01/13 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستعد وزارة النفط الاتحادية لارسال 50 مليون لتر من النفط الابيض الى مواطني الاقليم، بعد تخفيض اسعاره بنسبة 35%، من 750 إلى 500 دينار عراقي.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، انه بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الى بغداد، التي ناقش خلالها العديد من الملفات العالقة بين الجانبين، تضمنت موافقة بغداد على توفير النفط الابيض لمواطني الاقليم.

واشار البيان الى ان المباحثات اسفرت عن الموافقة على ان تقوم بغداد بارسال 50 مليون لتر من النفط الابيض الذي كان مسعرا سابقا ب 750 دينارا للتر الواحد، مستدركا إن رئيس حكومة الاقليم طالب ان يتم تخفيض هذا السعر ليتمكن المواطنون من الحصول عليه.

وأشار البيان الى انه بناء على ذلك الطلب تمت الموافقة على ان يكون سعر اللتر 500 دينار فقط، لافتا الى ان الوجبة الأولى وصلت الى اربيل .

واوضح البيان ان هذه الكمية من النفط الابيض سيتم توزيعها على محافظات الاقليم واداراتها المستقلة بالسعر المحدد.

وبهذا السعر والكمية، ستحصل بغداد على 25 مليار دينار من بيع النفط الابيض الى مواطني الاقليم، بالمقابل تبيع الوزارة النفط الى المحافظات العراقية الاخرى بسعر 150 دينارا للتر الواحد، مايعني ان قيمته تبلغ 7.5 مليار دينار، اي انه يتم بيعه للاقليم اكثر بـ230% مما يتم بيعه للمواطنين الاخرين.

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