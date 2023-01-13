2023/01/13 | 12:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أقلعت رحلة تجارية لطائرة بوينغ 737 ماكس تنظمها شركة صينية الجمعة...

ظهرت المقالة إقلاع طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة صينية للمرة الأولى منذ 2019 أولاً على المسلة.

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