2023/01/13 | 12:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك.وذكر بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تطهير قواطع المسؤولية ، نفّذت قوة من اللواء الآلي الثاني عمليات الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ‏بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات، عملية تفتيش قرية (المضمومة)‏‎ ‎في كركوك”.واضافت ان […]

ظهرت المقالة الشرطة الاتحادية تنفذ عملية استباقية في كركوك..



هذا ما عثرت عليه أولاً على ايرث نيوز.

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