بالصور:انصار الصدر في كربلاء يقيمون صلاة جمعة موحدة في قضاء الحر

2023/01/13 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت في قضاء الحر غربي كربلاء ضهر

اليوم صلاة جمعة موحدة لانصار التيار

الصدري

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد

وجه دعوة لانصاره بصلاة الجمعة موحدة في

بغداد والمحافظات باستثناء محافظة

البصرة.

ب

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