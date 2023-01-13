السوداني يلتقي في العاصمة برلين الرئيس الألماني

2023/01/13 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، صباح اليوم الجمعة، رئيس

جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك

فالتر شتاينماير، وذلك خلال زيارة

سيادته الرسمية إلى ألمانيا التي وصلها

أمس الخميس.

وتناول الل

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