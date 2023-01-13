السوداني يبدي رغبة العراق بتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة مع المانيا

2023/01/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة برلين، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية السيدة سفينيا شولتسه.

وشهد اللقاء البحث في عدد من ملفات التعاون في مجال التنمية والاقتصاد والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بهذا الصدد، فضلاً عن تأكيد التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب المهني، الذي يعد أحد توجّهات الحكومة نحو تطوير القدرات والمهارات واكتساب الخبرات بما يعزز سوق العمل وتنمية القطاع الخاص.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في التعاون مع ألمانيا، بالشكل الذي يصب في تحقيق الأولويات التي تتبناها الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، عبر تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في العراق.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

13- كانون الثاني- 2023

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