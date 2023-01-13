الصدر: البعض قد لا يستحق شرف الاستمرار على صلاة الجمعة - عاجل

2023/01/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن البعض قد لا يستحق شرف الاستمرار على صلاة الجمعة.

وبحسب كلمة الصدر في صلاة الجمعة، وتلقتها (بغداد اليوم)، "قد لا يستحق البعض حتى هذا الشرف، اعني الاستمرار على اقامتها فالملاحظ ا الكثير ممن يدعون اتباعه قد تغافلوا عن اقامتها ورعايتها وادامتها بغير حجة او عذر، وهي تلك الصلاة المؤيدة بتأييد الله وسبحانه وتعالى، وهي الصلاة التي وصفها (قدس) بالرحمة الخاصة".

وهذا نص الكلمة:

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