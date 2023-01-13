نص خطبة الصدر خلال الصلاة الموحدة: استمروا حتى لو مات مقتدى

2023/01/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، نص خطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها في بغداد والمحافظات باستثناء البصرة.

وقال الصدر في كلمته مخاطبا انصاره: "استمروا على الصلاة حتى لو مات مقتدى"، مضيفا أنه "قد لا يستحق البعض حتى هذا الشرف، اعني الاستمرار على اقامتها فالملاحظ ا الكثير ممن يدعون اتباعه قد تغافلوا عن اقامتها ورعايتها وادامتها بغير حجة او عذر، وهي تلك الصلاة المؤيدة بتأييد الله وسبحانه وتعالى، وهي الصلاة التي وصفها (قدس) بالرحمة الخاصة".

وهذا نص الكلمة:

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