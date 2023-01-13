جذب الناس من حول العالم.. فيديو على

2023/01/13 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مطعم فرانكنسونز في منطقة سيلفرادو رانش بلاس فيغاس اهتمامًا كبيرًا..وذلك بفضل مقطع فيديو منشور على "تيك توك".

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