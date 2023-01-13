العراق: انفجار مجهول في حقل للغاز قرب كركوك

2023/01/13 | 13:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات إن سبب وطبيعة الانفجار غير معروفين (فرانس برس)

أفادت مصادر محلية وأمنية في إقليم كردستان العراق بأن حقلا غازيا في محافظة السليمانية، تستثمر فيه شركة "دانة غاز" الإماراتية، تعرض لانفجار مجهول ألحق أضرارا به.

ونقلت محطة "روداو" الإخبارية الكردية، عن وكيل وزارة الثروات الطبيعية أحمد المفتي، قوله إن "انفجارا وقع، صباح اليوم الجمعة، في حقل كورمور في منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية في المحور القريب من كركوك، وأن سبب وطبيعة الانفجار غير معروفين"، مؤكدا أن القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق بشأن الانفجار.

ويعدّ الحقل من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلا عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.

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وسبق أن تعرض الحقل إلى 3 هجمات صاروخية، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتهمت بتنفيذه فصائل مسلحة موالية لإيران.

من جهتها، أكدت منصات إخبارية مرتبطة بفصائل مسلحة على تطبيق "تليغرام" أن الهجوم نفذ بصاروخ كاتيوشا، وأن دويّ صفارات الإنذار سمع من مسافات بعيدة، فيما شوهدت أعمدة الدخان أيضا، ما يؤشر إلى وقوع أضرار في الحقل، إلا أن تلك المنصات اعتبرت أن القصف مجهول.

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