2023/01/13 | 13:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5S9zwCdtul0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موفد دجلة من ألمانيا: السوداني سيجري مباحثات مع المستشارية الألمانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موفد دجلة من ألمانيا: السوداني سيجري مباحثات مع المستشارية الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).