التغير المناخي.. الأعوام الـ8 السابقة الأكثر سخونة ودافوس

2023/01/13 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت التقارير مرة جديدة التحدي الكبير والمتمثل في الاحتباس الحراري من خلال حصيلة عام مضى، فقد صُنّف عام 2022 على أنه واحد من أكثر السنوات دفئا على الإطلاق.

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