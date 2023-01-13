2023/01/13 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رغبة العراق بالتعاون مع ألمانيا في مجالات عدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد رغبة العراق بالتعاون مع ألمانيا في مجال التنمية والاقتصاد والاستثمار المركز الخبري الوطني.

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