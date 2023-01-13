الهجرة: شمول أكثر من الف أسرة نازحة وعائدة بالمساعدات الاغاثية المتنوعة في الأنبار

2023/01/13 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، شمول أكثر من الف أسرة نازحة وعائدة بالمساعدات الاغاثية المتنوعة في الأنبار.

وذكرت الوزارة، في بيان “بتوجيه مباشر من وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، لموظفي فرع الوزارة في محافظة الانبار لتقديم افضل الخدمات للنازحين في المخيمات والعائدين لمناطقهم الاصلية، خلال موجة البرد التي يمر بها البلاد لسد احتياجاتهم الضرورية”.

وأضافت: “اذ وزعت كوادر الفرع للاسر العائدة لمناطقها الاصلية في قضاء الفلوجة (430) حصة اغاثية ووزعت للاسر العائدة لمناطقها في مركز الرمادي (390) حصة اغاثية، فيما وزعت الوكادر ذاتها (270) حصة اغاثية للنازحين في مجمع الكيلو 18”.

وبينت الوزارة ان “المساعدات الموزعة تضمنت سلات غذائية واخرى صحية ومستلزمات منزلية”.

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