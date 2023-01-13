الزراعة تتحرك لخفض أسعار

2023/01/13 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف الناطق باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، اليوم الجمعة، عن أسباب ارتفاع سعر بيض المائدة في الأسواق العراقية.

وقال الخزاعي لـ(بغداد اليوم)، إن" بيض المائدة منتج غذائي حيوي وهو خاضع لتأثير العرض والطلب في تحديد أسعاره في الأسواق".

وأضاف أن "هناك أسباب متعددة تقف وراء صعوده مؤخرا، أبرزها ارتفاع الطلب عليه بمستويات مرتفعة في هذه الفترة من السنة"، مبينا أن "هذا لا يقتصر على البلاد بل كل دول الجوار بالإضافة الى ارتفاع أسعار العلف وعدم كفاية المنتج المحلي".

وبين الخزاعي أن "وزير الزراعة اتخذ سلسلة إجراءات مهمة لغرض احتواء حمى ارتفاع سعر بيض المائدة، أبرزها السماح بنقل منتوج مشاريع الدواجن من إقليم كردستان الى محافظات الوسط والجنوب وبالعكس ما سيؤدي الى إعادة الأسعار الى وضعها الطبيعي والمعقول خلال الفترة القادمة بالإضافة الى الايعاز الى شركتي ما بين النهرين والعراقية من اجل ضخ كميات كبيرة من علف الذرة الى مشاريع الدواجن بأسعار مدعومة حكوميا من اجل زيادة وتوسيع الإنتاج لسد حاجة الأسواق المحلية".

وأشار الى أن "وزارة الزراعة جادة في خفض سعر بيض المائدة من خلال الإجراءات الأخيرة وهناك متابعة مباشرة".

وفي وقت سابق، وجّه وزير الزراعة عباس جبر العلياوي بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن إقليم كردستان الى باقي محافظات العراق الأخرى وبالعكس.وقال العلياوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذا القرار جاء لمواجهة الارتفاع في أسعار هذه المادة الحيوية في السوق المحلية".

وأضاف أن "الوزير وجه أيضا شركة ما بين النهرين العامة والشركة العراقية لإنتاج البذور بسرعة تجهيز مادة أعلاف الذرة الصفراء الى مربي الدواجن بالكميات الكافية والأسعار المدعومة من الدولة، لضمان استمرارهم في انتاج هذه المادة وديمومة رفد السوق المحلية بالأسعار المقبولة للمنتجين والمواطنين".

تحرير: ر.



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