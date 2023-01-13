شيخ الازهر خلال لقاء رئيس الوقف السني: اتطلع لزيارة العراق

2023/01/13 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار رئيس ديوان الوقف السني، مشعان الخزرجي، اليوم الجمعة، مشيخة الأزهر، خلال زيارته جمهورية مصر العربية، فيما اكد شيخ الازهر رغبته بزيارة العراق.

وذكر بيان للوقف تلقته (بغداد اليوم)، انه "في بداية اللقاء، تلقى الخزرجي، من شيخ الازهر، التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس ديوان الوقف السني"، مؤكداً أن "الأزهر تربطه علاقات تاريخية وثيقة بالعراق في مختلف المجالات التعليمية والدعوية والثقافية، وأن المناهج التعليمية في الأزهر مليئة بالكثير من الإسهامات العلمية البارزة لعلماء العراق في الماضي والحاضر".

بين شيخ الازهر، أن "جامعة الأزهر تستضيف الطلاب العراقيين الذين يدرسون العلوم الشرعية والعربية، فضلاً عن العلوم الحديثة كالطب والهندسة وغيرها".

وعبر رئيس الوقف السني في العراق، عن "سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وأنه لقاء مع قامة علمية ورمز ديني كبير يعمل دائما من أجل وحدة الشعوب العربية والإسلامية ونشر السلام والتسامح ونصرة قضايا الأمة"، مؤكدا "تقدير العراق الكبير للتعاون العلمي والدعوي مع الأزهر الشريف، واهتمامه بالطلاب العراقيين الذين يدرسون بين جنبات جامعة الأزهر، هذه الجامعة الإسلامية العريقة التي يفتخر بها المسلمون حول العالم".

وجدد الخزرجي دعوة العراق؛ "حكومة وشعباً، لشيخ الأزهر لزيارة البلاد"، معبرا عن "الاهتمام الكبير من جانب العراقيين بزيارة فضيلته في أقرب وقت، على أمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز روح الوحدة والإخاء بين أبناء الشعب العراقي، بمختلف طوائفهم وأديانهم".

وأعرب شيخ الأزهر عن تطلعه لزيارة العراق، مؤكداً أن "هذا البلد عزيز على قلوب كل العرب والمسلمين، لما له من تاريخ حافل بكثير من الجهود والأعمال المخلصة التي أسهمت في حفظ الهوية وإثراء الثقافة الإسلامية والعربية، آملاً أن تكون زيارته للعراق خطوة في طريق توحيد الأمة الإسلامية وتعزيز لحمتها؛ لتكون قادرة على مجابهة ما نشهده في الوقت الحالي من تحديات كبيرة".

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