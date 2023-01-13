2023/01/13 | 14:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق فعاليات ملتقى الإبادة الإيزيدية والعدالة في مركز لالش الثقافي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ip3pQNhX55M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق فعاليات ملتقى الإبادة الإيزيدية والعدالة في مركز لالش الثقافي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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