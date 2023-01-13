2023/01/13 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ip3pQNhX55M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق فعاليات ملتقى الإبادة الإيزيدية والعدالة في مركز لالش الثقافي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق فعاليات ملتقى الإبادة الإيزيدية والعدالة في مركز لالش الثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).