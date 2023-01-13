رجل الثلج العملاق جيفري.. ما سرّه كي يتوافد الناس لرؤيته؟

2023/01/13 | 14:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما بنيت مع عائلتك رجل ثلج من قبل.لكن يمكننا القول بثقة إنه لا يشبه رجل الثلج الذي توشك على رؤيته.

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