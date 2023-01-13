بعد إعلان أوكرانيا

2023/01/13 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن قواتها سيطرت على بلدية سوليدار الأوكرانية، الخميس، بينما تؤكد كييف تصدي أوكرانيا لهجوم قوات موسكو على البلدة.

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