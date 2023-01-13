2023/01/13 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف حقل غاز كورمور في مدينة جمجال بمحافظة السليمانية.وقال المصدر، إن “قصفا بصاروخ كاتيوشا استهدف اليوم، حقل غاز كورمور في مدينة جمجال بمحافظة السليمانية”.وأضاف، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية..



أستهداف حقل غاز ‘كورمور’ بصاروخ كاتيوشا المركز الخبري الوطني.

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