العراق يعلن تسلم اسبانيا 15 طفلا من ذوي داعش من مخيم الهول السوري

2023/01/13 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، تسلم اسبانيا 15 طفلا من ذوي داعش من مخيم الهول السوري.وقال الأعرجي، في تغريدة له على منصة “تويتر” تابعها / المركز الخبري […]

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