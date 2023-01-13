هنغاريا.. مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بسكين

2023/01/13 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الشرطة الهنغارية، اليوم الجمعة، إن رجلا في بودابست أصاب ثلاثة من ضباط الشرطة بعدما هاجمهم بسكين، ما أدى إلى وفاة أحدهم لاحقًا في المستشفى.وأضافت الشرطة المجرية أنه، مساء أمس الخميس، عند الثامنة و23 دقيقة بالتوقيت المحلي، تلقى مركز الإرسال التابع لمقر الشرطة الوطنية بلاغا يفيد بتفاصيل حادث الطعن الذي وقع في […]

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مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بسكين أولاً على ايرث نيوز.

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