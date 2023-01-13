الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض بالعراق

2023/01/13 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى توجيهات جديدة للحد منها ودعم مربي الثروة الحيوانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد الخزاعي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هناك أسباباً عديدة وراء ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية، منها ارتفاع الأسعار الخاصة بهذا المنتج في دول الجوار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف”، مبيناً أن “البيض يزداد عليه الطلب خلال هذه الفترة من كل سنة، لذلك يخضع لقوانين العرض والطلب وبالتالي يزيد الطلب عليه لعدم كفاية المنتوج المحلي، مع عدم السماح بإدخال البيض من محافظات إقليم كردستان”.

وأضاف الخزاعي أن “توجيه وزير الزراعة عباس جبر العليوي، التي صدرت أول أمس، بالسماح بنقل منتجات البيض من محافظات إقليم كردستان إلى محافظات الوسط والجنوب وبالعكس، ستسهم بمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية للمواطن”.

ولفت إلى أن “الوزير وجه أيضاً شركة ما بين النهرين العامة والشركة العراقية، بسرعة تجهيز منتجي الدواجن في العراق بمادة أعلاف الذرة المدعومة من الدولة وبالكميات الكافية لتشجيعهم على إنتاج وديمومة رفد السوق المحلية بالمنتجات المحلية”.

وأكد أن “ذلك يأتي في سياق دعم الوزارة المقدم لمربي الثروة الحيوانية، فضلاً عن ما يقدم من دعم إلى المزارعين والفلاحين”.

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