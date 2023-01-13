الأعرجي يعلن تسلم أسبانيا 15 طفلاً وامرأة من مخيم الهول السوري

2023/01/13 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عا مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، جميع الدول إلى استلام رعاياها من مخيم الهول السوري.

وقال الأعرجي، في تغريدة له على منصة “تويتر”، “نشكر السلطات الإسبانية لاستلامها 15 طفلاً وامرأة من مخيم الهول السوري”.

وأضاف: “ونجدد المطالبة من جميع الدول بالسعي لاستلام رعاياها من المخيم، لتجفيف منابع الإرهاب البشري، وصولاً لغلق بؤرة الإرهاب والظلام (مخيم الهول السوري)”.

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