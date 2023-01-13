قائمة بأخطر المهن التي يرتفع فيها معدل الإصابات

2023/01/13 | 14:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لآخر بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تعتبر مهنة قطع الأشجار بين المهن التي سجّلت أعلى معدل إصابات مميتة أثناء العمل خلال عام 2021.

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