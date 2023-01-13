للتحقيق باشتباك مع عصابة إجرامية.. وفد أمني يصل المثنى

2023/01/13 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنوصل وفد أمني، اليوم الجمعة إلى محافظة المثنى للتحقيق بتفاصيل حادث الاشتباك مع عصابة إجرامية.

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