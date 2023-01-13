شاهد بالفيديو.. ارقام فلكية .. شاهد توقعات الصوري لنفقات موازنة العراق 2023

2023/01/13 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: epmHHVYu-J0

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