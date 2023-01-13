أسلوب الإقناع ينجح بدفع شاب للعدول عن الانتحار في الديوانية (تفاصيل)

2023/01/13 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن اقناع شاب بالعدول عن محاولته الانتحار من فوق احد الجسور في المحافظة.

وذكر بيان للشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت دوريات شرطة النجدة في الديوانية وبتوجيه من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين ونتيجة للأستجابة السريعة من قبل عمليات الشرطة 104 من انقاذ شاب يبلغ من العمر 24 سنة من محاولة انتحار بعد ان حاول رمي نفسه من أعلى مجسر ابي الفضل ع ".

واضاف، أنه "تم إقناع الشاب والعدول عن محاولته الانتحار".

وفي وقت سابق، قال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، لـ (بغداد اليوم)، إن "الفقر والبطالة والعنف الأسري وتعاطي المخدرات أحد أهم أسباب حالات الانتحار في العراق".

وأضاف عطية، أنه "للحد من هذه الظاهرة، لا بد من إيجاد استراتيجية وطنية على مستوى البلاد، تتظافر خلالها جميع الجهات المعنية من وزارة الداخلية والتربية والصحة والعمل والشباب والرياضة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني".

وأوضح أنه "تم انتحار أكثر من 420 حالة في عموم محافظات العراق، بدءا منذ مطلع العام 2022 ولغاية نهاية شهر السابع، أي بمعدل حالتي انتحار في اليوم الواحد".

وتشكل البطالة والفقر في العراق، عاملا رئيسا في حالات الانتحار، حيث يعاني نحو 27% من السكان البطالة، فيما تخطت نسبة الفقر حاجز 31.7 بالمئة، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية.

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