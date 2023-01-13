دهوك.. إصابة مزارعين اثنين باشتباك ناري بين القوات التركية ومسلحين عمّاليين

2023/01/13 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة مزارعين اثنين باشتباك ناري بين القوات التركية ومسلحين عمّاليين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اثنين من المزارعين أصيبوا بأطلاق نار من قبل القوات التركية في قرى جبل برادوست"، مضيفا أن "الإصابة حدثت نتيجة تبادل اطلاق النار بين مسلحي حزب العمال والقوات التركية قرب قضاء العمادية في دهوك".

وأكد المصدر أن " احد المزارعين اصابته خطيرة".

تحرير: ر.



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