"سيمنز" للطاقة تخطط لتوسيع التعاون مع العراق: استكمال خارطة طريق 2019

2023/01/13 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن مضي اتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية حول استكمال خارطة الطريق الموضوعة لإنشاء محطات توليد الطاقة وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتفاقية تقضي بإنشاء محطات تعمل على جميع انواع الوقود ومن ضمنها النفط الخام"، مشيراً الى أن "تمويل الاتفاقية يقضي من خلال القروض والتخصيصات المالية وممكن تفعيل هذا الأمر في موازنة العام الحالي ان تم تمريرها".

وأضاف موسى أن "سيمنز عملت على انشاء 13 محطة تحويلية توزعت على عدد من المحافظات وجميعها أنجزت، بالاضافة الى قيام الشركة بإنشاء منظومات تبريد للمحطات لزيادة كفائتها"، مبيناً أن "الاتفاقية تتعلق بثلاثة توقيتات وستضيف 800 ميكا بشكل اولي وبسقفها الوسطي وخلال سنتين ستضيف 2700 اما بالسقف الأعلى خلال الفترة النهائية ستضيف عشرة إلى أحد عشر ميكا".

وتابع أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بقطاع الكهرباء وداعم للمضي بالاتفاقية مع سيمنز وهي انضج من الاتفاقية المصرية مع سيمنز".

وفي عام 2019، أبرمت الحكومة العراقية عقداً بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

تحرير: أ.ق

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