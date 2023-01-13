سلطة الطيران: الشروع بتأهيل جميع المرافق الخدمية والصحية ومدرجي مطار بغداد الدولي

2023/01/13 | 15:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بضرورة الاهتمام بصالات المسافرين.

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