السوداني للرئيس الالماني : تثمين العراق للدعم الألماني للمكون الإيزيدي

2023/01/13 | 15:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برلين رئيس وزراء العراق خلال زيارته الى المانيا و لقائه بالرئيس الالماني تطرق الى عدة مواضيع اهمها ان ، تثمين العراق للدعم الألماني للمكون الإيزيدي، لافتاً الى ان “اي خطوة باتجاه إدانة هذه الجرائم ودعم المكون مرحب به من قبل العراق”.

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