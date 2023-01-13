الحماية الاجتماعية تواصل تحضيراتها اللوجستية الخاصة بالمسح الاجتماعي (صور)

2023/01/13 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، مواصلتها العمل لساعات متأخرة تحضيرا لانطلاق حملة البحث الاجتماعي.

وذكر بيان للهيئة، وتلقته (بغداد اليوم)، أنها "تواصل ولساعات متأخرة من الليل التحضيرات والاستعدادات اللازمة لانطلاق حملة البحث الاجتماعي الكبرى يوم الاحد المقبل الموافق 15-1-2023، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، احمد الاسدي".

واوضح رئيس الهيئة، احمد الموسوي، وفقا للبيان، أن "جميع أقسام الحماية الاجتماعية مستنفرة جهودها ولساعات متأخرة لغرض اكمال التحضيرات اللوجستية والفنية كافة لتنفيذ المسح الاجتماعي في الوقت المحدد له".

والاربعاء الماضي، بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، مع مسؤولي اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد، والمحافظات على تحمّل المسؤولية الكبيرة تجاه استهداف الافراد، والاسر الاكثر استحقاقا للاعانة الاجتماعية من خلال حملة البحث الكبرى التي ستنطلق يوم الاحد المقبل.

وقال الوزير خلال اجتماعه مع الملاكات المتقدمة لهيئة الحماية الاجتماعية، وفقا لبيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حملة البحث الاجتماعي ستنطلق من العاصمة بغداد كمرحلة اولى، ومن ثم باقي المحافظات تباعا، وستشمل الاقضية، والنواحي الاشد فقرا"، مشيرا الى ان "المسؤولية المباشرة ستكون على عاتق الاقسام في تحقيق من يستحق الشمول من عدمه، وكذلك تحديث البيان السنوي لمتابعة الحالات المبحوثة سابقا".

واوضح أن طهذه المهمة هي مسؤولية اخلاقية، وانسانية للتحرك تجاه الملايين من الناس، الذين هم بحاجة الى مساعدة عاجلة، وذلك لأن خط الفقر لم ينصف الكثيرين منهم"، لافتا الى ان "هناك بحدود مليوني اسرة سيجرى البحث الاجتماعي لهم لمعرفة اسباب تردي الوضع المعيشي، وتراجع مستويات الدخل".

وشدد الاسدي، على "المتابعة، والمراقبة للحالات غير المستحقة، والمتجاوزة على شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الابلاغ عن المتجاوزين لمنع تكرار هذه الحالات، وتقليلها الى الحد الادنى"، فيما اشار الى ان "الوزارة تمكنت من تحويل جميع الباحثين المتعاقدين مع هيئة الحماية الاجتماعية الى قرار (315) وتسعى الى ان يكون عدد الباحثين ضعف العدد الحالي لتغطية كل المساحات، والنواحي البعيدة فضلا عن بحث العائلات المشمولة لتحديث البيان السنوي، وبيان المستحقين منهم".

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