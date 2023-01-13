الوائلي يوجه بمنع تأخير عملية مرور وافدي خليجي 25.. العمل 24 ساعة

2023/01/13 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أشرف رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الجمعة، على دخول وخروج جماهير خليجي 25 في محافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي للهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تستمر الزيارات الميدانية لرئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي الى منفذي مطار البصرة الدولي وسفوان الحدودي من اجل متابعة الإجراءات المتخذة في دخول وخروج جماهير بطولة خليجي 25".





وأضاف أن "الوائلي وجه بالاستمرار في تقديم الخدمات لضيوف العراق والعمل على مدار 24 ساعة لمنع حصول اي تكدس او تأخير في مرور الوافدين".





وأشار الوائلي بحسب البيان الى أن "المنافذ الحدودية تعد نقطة الشروع في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة المعدة من قبل اللجنة العليا المشرفة على البطولة"، موضحا أن "المنافذ تمثل البوابة الأولى لتدفق المنتخبات والوفود الرسمية والقنوات الإعلامية والجماهير".

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