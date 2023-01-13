2023/01/13 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أن الشركة القائمة على شبكة “تيويتر” تدرس إمكانية بيع الأسماء المستعارة لحسابات بعض مستخدمي الشبكة، بهدف زيادة الإيرادات.ووفقاً للصحيفة فإن “الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر يطرح فكرة جديدة لزيادة الايرادات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر يطرح فكرة جديدة لزيادة الايرادات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر يطرح فكرة جديدة لزيادة الايرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).