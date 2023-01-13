2023/01/13 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انغمار بيرغمان جدلية الروح والعزلة والبقاء عبر شخصيات الافلام فاروق سلوم كان الفنانين العراقيين والسينمائيين منهم بشكل خاص والمهتمين من الجمهور بالسينما يحضرون العروض الخاصة التي تنظمها المراكز الثقافية في بغداد بشكل كبير .وكان المركزالثقافي الروسي و الفرنسي واحيانا المركز البريطاني ، تنظم عروضا خاصة ً لأعمال المخرج السويدي انجمار بيرغمان .وكانت سينما […]

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