2023/01/13 | 16:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برلين من المقرر ان يجتمع البرلمان الالماني الاسبوع المقبل بخصوص هجوم تنظيم داعش على سنجار وقتل وخطف الكورد الازيديين، وحسب مشروع قانون مقدم من الكتل السياسية SPD، CDU/CSU، BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN وFDP سيعترف البرلمان الالماني بالجرائم المنفذة ضد الكورد الازيديين كإبادة جماعية.ينوي البرلمان الألماني إقرار الآتي: ينحني البرلمان الألماني تحية لضحايا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايزيدي 24 تنشر مسودة مشروع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإزيديين في البرلمان الألماني) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايزيدي 24 تنشر مسودة مشروع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإزيديين في البرلمان الألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).