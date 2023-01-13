2023/01/13 | 16:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الجمعة، عن تسلم اسبانيا 15...

ظهرت المقالة اسبانيا تتسلم 15 طفلاً وامرأة من مخيم الهول السوري أولاً على المسلة.

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