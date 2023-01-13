2023/01/13 | 16:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة:ا فاد مصدر أمني، الجمعة، بتعرض حقل غاز كورمور في مدينة جمجال...

ظهرت المقالة هجوم صاروخي يستهدف حقل خور مور للغاز في السليمانية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يستهدف حقل خور مور للغاز في السليمانية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يستهدف حقل خور مور للغاز في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).