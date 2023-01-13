2023/01/13 | 16:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستدخل سفينة فاخرة التاريخ عند إبحارها من مدينة فاراناسي الهندية، الجمعة.إذ يرتقب أن تقطع MV Ganga Vilas مسافة 3,200 كيلومتر من الممر المائي في الهند وبنغلاديش، ما يجعلها أطول رحلة نهرية في العالم، وفقًا للمنظمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطول رحلة نهرية في العالم تمخر عباب نهر الغانج في الهند.. وتدخل التاريخ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطول رحلة نهرية في العالم تمخر عباب نهر الغانج في الهند.. وتدخل التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).