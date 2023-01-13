نيويورك تايمز: تويتر تطرح فكرة جديدة لزيادة إيراداتها

2023/01/13 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة القائمة على شبكة “تيويتر” تدرس إمكانية بيع الأسماء المستعارة لحسابات بعض مستخدمي الشبكة، بهدف زيادة الإيرادات.وتبعا لمنشور الصحيفة فإن “الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع الأسماء المستعارة أو مايعرف بالـ Nicknames لمستخدمي تويتر، حيث يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان […]

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