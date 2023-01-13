العتبة الحسينية تعلن عن تأسيس

2023/01/13 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

الجمعة، عن تأسيس مؤسسة ام ابيها

للدراسات والبحوث الخاصة بالصديقة

الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)،

كما اعلن عن مسابقة سنوية

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